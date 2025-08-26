О нас

СМИ: Сегодняшняя встреча Ирана и Евротройки в Женеве оказалась безрезультатной

СМИ: Сегодняшняя встреча Ирана и Евротройки в Женеве оказалась безрезультатной Встреча представителей Ирана и Евротройки в Женеве сегодня вечером прошла без ощутимого прогресса.
26 августа 2025 г. 21:56
Встреча представителей Ирана и Евротройки в Женеве сегодня вечером прошла без ощутимого прогресса.

Как передает Report, об этом сообщил журналист Axios Барак Давид в соцсети Х со ссылкой на источники.

Отмечается, что это произошло за 5 дней до крайнего срока, установленного европейскими державами для Ирана по его ядерной программе.

По информации источников, иранская сторона не предложила конкретных шагов по выполнению требований: возобновлению переговоров с США, предоставлению инспекторам ООН доступа к ядерным объектам, поврежденным в результате израильских атак, и запасам урана с обогащением в 60%, которые остаются в Иране.

Согласно Axios, отсутствие прогресса существенно увеличивает вероятность того, что европейские страны активируют механизм Snapback, если до 31 августа требования не будут выполнены.

Snapback - правовой механизм, являвшийся частью ядерной сделки 2015 г., который запускает санкции Совбеза ООН против Ирана в случае нарушения соглашения.

