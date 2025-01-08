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СМИ: Завтра Администрация Байдена объявит о последнем пакете помощи Украине

СМИ: Завтра Администрация Байдена объявит о последнем пакете помощи Украине Администрация президента США Джо Байдена анонсирует 9 января масштабный заключительный пакет военной помощи Украине.
Другие страны
8 января 2025 г. 01:47
СМИ: Завтра Администрация Байдена объявит о последнем пакете помощи Украине

Администрация президента США Джо Байдена анонсирует 9 января масштабный заключительный пакет военной помощи Украине.

Как передает Report, об этом сообщили агентству Associated Press источники в Пентагоне.

Ожидается, что заявление будет сделано во время визита министра обороны США Ллойда Остина в Германию, где он встретится с представителями около 50 стран - партнеров, поддерживающих Украину.

Сумма не уточняется, однако, по словам источников, пакет будет значительным, но не включит все оставшиеся около 4 млрд долларов, выделенных Конгрессом на помощь Украине. Часть средств - более 2 млрд долларов - останется в распоряжении администрации Дональда Трампа на случай, если она решит продолжить оказывать военную поддержку Киева.

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Версия на азербайджанском языке Bayden administrasiyası Ukraynaya son hərbi yardım paketini elan edəcək

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