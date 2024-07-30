СМИ: Счетная палата указала Елисейскому дворцу на непомерные расходы

Счетная палата Франции сочла чрезмерными расходы Елисейского дворца на проведение приемов и визитов.

Счетная палата Франции сочла чрезмерными расходы Елисейского дворца на проведение приемов и визитов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете ведомства, с которым ознакомилась газета Les Echos.

По данным аудиторов палаты, общая сумма расходов Елисейского дворца в 2023 году достигла 125,5 млн евро. Так, администрация президента Франции потратила на приемы и визиты 21 млн в 2023 году, что на 8,3 млн евро больше запланированного бюджета.

Количество приемов, организованных Елисейским дворцом, выросло до 171. Это значительно больше, чем в 2019 году, когда таких приемов было 146. Наиболее дорогим в 2023 году стал ужин в честь короля Великобритании Карла III, который проводился в Версале. Он обошелся в 475 тыс. евро.

Счетная палата потребовала от Елисейского дворца "значительных усилий по сокращению текущих расходов". Аудиторы констатировали "большое количество непредвиденных расходов, что они связывают с проблемами в планировании и внутренней организации". В ведомстве порекомендовали администрации президента упорядочить расходы на визиты и приемы.

В Елисейском дворце в своем объяснении высоких расходов сослались на "рекордный уровень инфляции и геополитический контекст". При этом администрация президента заверила, что принимает к сведению замечания Счетной палаты и обязуется улучшить организацию и внутреннее планирование.