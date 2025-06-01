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СМИ: СБУ атаковала стратегическую авиацию ВКС РФ после ее крупнейшей передислокации

СМИ: СБУ атаковала стратегическую авиацию ВКС РФ после ее крупнейшей передислокации За последние две недели ВКС России провели крупнейшую передислокацию стратегической авиации с начала войны в Украине.
Другие страны
1 июня 2025 г. 21:54
СМИ: СБУ атаковала стратегическую авиацию ВКС РФ после ее крупнейшей передислокации

За последние две недели ВКС России провели крупнейшую передислокацию стратегической авиации с начала войны в Украине.

Как передает Report, об этом сообщает издание "Военное обозрение".

По его информации, на аэродром "Оленья" в Мурманской области (подвергся атаке дронов 1 июня - ред.) были переброшены порядка 40 дальних бомбардировщиков Ту-22М3, а также около 20 процентов имеющихся в стране Ту-95МС.

"Это крупнейшая передислокация нашей стратегической авиации с начала конфликта", - указали авторы публикации.

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в воскресенье, что в результате атаки дронов были поражены около 40 самолетов, в том числе стратегические бомбардировщики.

Источник в СБУ рассказал "Украинской правде", что спецоперация "Паутина" готовилась более полутора лет. В ее рамках спецслужба сначала переправила в Россию FPV-дроны, а затем – мобильные деревянные домики, в которых спрятали дроны.

В Минобороны РФ подтвердили, что украинская сторона с использованием FPV-дронов подвергла атаке аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

"На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены", - отметили в военном ведомстве.

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