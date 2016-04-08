СМИ: Саудовскую Аравию и Египет соединит мост короля Сальмана

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Мост через Красное море, о строительстве которого было объявлено в пятницу в Каире, соединит северо-западный регион Саудовской Аравии с египетским Синайским полуостровом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил саудовский телеканал Аль-Арабия.

В частности, как ожидается, он пройдет через крупнейший курортный город на Синае - Шарм-эш-Шейх.

Протяженность моста составит 7-10 километров. По мосту будет осуществляться как автомобильное, так и железнодорожное движение.

По информации телеканала, после ввода в эксплуатацию моста через Красное море значительно сократится время доставки товаров из стран Персидского залива в зону Суэцкого канала, а затем и в Европу. По подсчетам саудовской стороны, общая стоимость товаров, которые будут доставляться в Египет через этот мост, составит 200 миллиардов долларов в год.

Идея строительства моста, соединяющего две крупные арабские страны, принадлежит бывшему королю Саудовской Аравии Фахду бен Абдель Азизу, правившему в период с 1982 по 2005 годы, однако реализация проекта так и не началась. О необходимости строительства моста говорили после трагедии египетского парома в Красном море в 2006 году. Тогда стоимость проекта оценивалась в три миллиарда долларов США.

О строительстве моста через Красное море объявил в пятницу в Каире король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз. По его словам, этот мост "станет путем к реализации перспективных проектов между Египтом и Саудовской Аравией".

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси предложил назвать этот мост в честь саудовского короля Сальмана.