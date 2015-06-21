СМИ: саудовское оппозиционное движение захватило военную базу в провинции Наджран

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Саудовское военно-политическое движение "Ахрар Эн-Наджран" ("Свободные граждане Наджрана") захватило военную базу на юге королевства. Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщило в субботу сообщило иранское агентство Fars.

"Саудовское оппозиционное движение "Ахрар Эн-Наджран" объявило, что оно установило контроль над военной базой в Эль-Машалии в провинции Наджран на юге Саудовской Аравии, - говорится в сообщении агентства. - Организация также подтвердила, что между ее подразделениями и саудовскими военнослужащими произошли кровопролитные вооруженные столкновения в населенном пункте Кабаш в 10 км к югу от одноименного административного центра провинции Наджран". Утверждается, что армия потеряла несколько человек убитыми.

В пятницу другое иранское агентство Tasnim распространило информацию о формировании нового движения, выступающего за отделение провинции от королевства.

"Группа политических активистов - представителей различных племен провинции Наджран, расположенной на юге Саудовской Аравии на границе с Йеменом - сформировала военно-политическое движение "Свободные граждане Наджрана", целью которого является борьба за независимость от правящей семьи Аль Саудов", - отмечалось в сообщении агентства.

Племена Наджрана, примкнувшие к новой организации, провозгласили независимость провинции и объявили о присоединении к йеменским войскам в борьбе против саудовских властей, поскольку Эр-Рияд, по их версии, "нарушил все договоры, заключенные ранее с племенами", уточняет агентство Фарс.