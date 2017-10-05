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    СМИ: Саудовская Аравия закупит российские зенитно-ракетные системы С-400

    Саудовская Аравия согласилась приобрести передовые системы С-400

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия в ходе визита в Москву короля Сальмана бен Абделя Азиза Аль Сауда договорилась с Россией о приобретении зенитных ракетных систем С-400.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают арабские телеканалы.

    "Саудовская Аравия согласилась приобрести передовые системы С-400", - передает, в частности, Sky News Arabia, не раскрывая источник информации.

    Посол России в Саудовской Аравии Олег Озеров ранее заявлял в интервью РИА Новости, что королевство заинтересовано в закупке российских С-400.

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