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СМИ: Саудовская Аравия три раза предупреждала ФРГ об угрозе теракта

СМИ: Саудовская Аравия три раза предупреждала ФРГ об угрозе теракта Власти Саудовской Аравии не менее трех раз предупреждали правоохранительные органы Германии об угрозе, которую может представлять собой Талеб Абдулмохсен, совершивший на автомобиле наезд на посетителей рождественского рынка в Магдебурге.
Другие страны
21 декабря 2024 г. 19:36
СМИ: Саудовская Аравия три раза предупреждала ФРГ об угрозе теракта

Власти Саудовской Аравии не менее трех раз предупреждали правоохранительные органы Германии об угрозе, которую может представлять собой Талеб Абдулмохсен, совершивший на автомобиле наезд на посетителей рождественского рынка в Магдебурге.

Как передает Report, об этом сообщил журнал Der Spiegel.

О конкретном содержании предостережений со стороны Саудовской Аравии неизвестно. Кроме того, по информации источников издания, в декабре 2023 года в Ведомство по уголовным делам Саксонии-Анхальт (ЛКА) поступило заявление на Т.Абдулмохсена в связи с его постами в социальных сетях, где он написал, что Германия заплатит высокую цену за предполагаемое преследование беженцев из Саудовской Аравии. Сотрудники ЛКА, изучив его высказывания, пришли к выводу, что опасности он не представляет.

Ранее агентство Reuters также писало, что Саудовская Аравия предупреждала правоохранительные органы Германии о возможной угрозе, которая исходит от Т.Абдулмохсена, и его экстремистских взглядах.

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