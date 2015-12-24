СМИ: Саудовская Аравия сократит расходы и субсидии в связи с падением цен на нефть

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Резкое снижение мировых цен на нефть, как ожидается, заставит Саудовскую Аравию, крупнейшего в мире экспортера нефти, сократить расходы и субсидии, запланированные в бюджете на следующий год.

Как сообщает Report, об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что королевство в прошлом десятилетии тратило сотни миллиардов долларов на поддержку экономики, субсидируя цены на энергоносители и продовольствие для своего 30-миллионного населения, пользуясь высокими мировыми ценами на нефть. Однако с середины прошлого года цены на нефть упали более чем наполовину, побуждая правительство задействовать валютные резервы, пересмотреть планы по расходам и задуматься о диверсификации источников доходов.

Реагируя на падение цен на нефть, правительство уже отложило общественные проекты и впервые с 2007 года выпустило облигации.

"Как я полагаю, процесс (сокращения субсидий) будет идти постепенно, и в первую очередь он затронет не частных лиц", - замечает Фахад Аль-Турки, главный экономист компании Jadwa Investment, расположенной в Эр-Рияде.

Саудовская Аравия экспортирует около 7 млн. баррелей нефти в день, и доходы от этих поставок составляют примерно 90% от общих доходов государственного бюджета, что соответствует примерно 40% от ВВП Саудовской Аравии.

Объем валютных резервов Саудовской Аравии к концу октября сократился до 648 млрд. долларов, что на 13% меньше, чем в августе 2014 года, когда они составили 746 млрд. долларов.