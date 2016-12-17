СМИ: Саудовская Аравия намерена отказаться от инвестиций в экономику США

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия намерена пересмотреть свою "финансовую стратегию" в отношении США и отказаться от инвестиций в американскую экономику, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Как сообщает издание Wall Street Journal, на решение Эр-Рияда повлияли два события: принятие в конгрессе США законопроекта, который дает право семьям жертв терактов 11 сентября 2001 года в США подавать иски против Саудовской Аравии, а также избрание американским президентом сторонника этого постановления Дональда Трампа.

На данный момент суверенный фонд Саудовской Аравии уже приостановил инвестиции в американскую экономику до тех пор, пока не прояснится дальнейшая политика Вашингтона в отношении Эр-Рияда.