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СМИ: Санкции США против Колумбии повысят и без того рекордные цены на кофе

СМИ: Санкции США против Колумбии повысят и без того рекордные цены на кофе Решение президента США Дональда Трампа ввести санкции и торговые пошлины в отношении Колумбии могут еще больше усилить и без того рекордный рост цен на кофе.
Другие страны
27 января 2025 г. 06:39
СМИ: Санкции США против Колумбии повысят и без того рекордные цены на кофе

Решение президента США Дональда Трампа ввести санкции и торговые пошлины в отношении Колумбии могут еще больше усилить и без того рекордный рост цен на кофе.

Как передает Report со ссылкой на портал Axios, эта южноамериканская страна является вторым по величине поставщиком кофе в США.

"Введенные Трампом ответные пошлины в размере 25% в отношении Колумбии могут только усугубить наблюдаемый в настоящее время резкий рост цен на кофе, в результате чего американцы будут платить за свою утреннюю чашку [кофе] еще больше", - пишет портал. "Зерна из Колумбии составляют 20% от всего импорта кофе в США. А единственный более крупный поставщик - Бразилия - переживает последствия неурожая после серии погодных катаклизмов", - указывает Axios.

Как отмечается в статье, еще до введения последних санкций фьючерсы на кофейные бобы за последние шесть месяцев подорожали на 45%. Индекс потребительских цен на кофе в США увеличился до рекордного уровня за несколько десятилетий.

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщало, что оптовые цены на кофе недавно превысили установленный еще в конце 1970-х исторический максимум. В материале отмечалось, что рост вслед за ними розничных цен является вопросом нескольких дней или недель.

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