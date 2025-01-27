СМИ: Санкции США против Колумбии повысят и без того рекордные цены на кофе

Решение президента США Дональда Трампа ввести санкции и торговые пошлины в отношении Колумбии могут еще больше усилить и без того рекордный рост цен на кофе.

Решение президента США Дональда Трампа ввести санкции и торговые пошлины в отношении Колумбии могут еще больше усилить и без того рекордный рост цен на кофе.

Как передает Report со ссылкой на портал Axios , эта южноамериканская страна является вторым по величине поставщиком кофе в США.

"Введенные Трампом ответные пошлины в размере 25% в отношении Колумбии могут только усугубить наблюдаемый в настоящее время резкий рост цен на кофе, в результате чего американцы будут платить за свою утреннюю чашку [кофе] еще больше", - пишет портал. "Зерна из Колумбии составляют 20% от всего импорта кофе в США. А единственный более крупный поставщик - Бразилия - переживает последствия неурожая после серии погодных катаклизмов", - указывает Axios.

Как отмечается в статье, еще до введения последних санкций фьючерсы на кофейные бобы за последние шесть месяцев подорожали на 45%. Индекс потребительских цен на кофе в США увеличился до рекордного уровня за несколько десятилетий.