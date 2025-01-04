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СМИ: Самолеты Израиля атаковали военные объекты на северо-западе Сирии

СМИ: Самолеты Израиля атаковали военные объекты на северо-западе Сирии Истребители израильских ВВС нанесли ракетные удары по военным объектам в окрестностях портового города Латакия на северо-западе Сирии.
Другие страны
4 января 2025 г. 04:37
СМИ: Самолеты Израиля атаковали военные объекты на северо-западе Сирии

Истребители израильских ВВС нанесли ракетные удары по военным объектам в окрестностях портового города Латакия на северо-западе Сирии.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его данным, нападение последовало со стороны Средиземного моря, израильские самолеты атаковали склады с ракетными вооружениями.

Других подробностей не приводится.

Отметим, что 3 января воздушные рейды были совершены на оборонные предприятия и склады с боеприпасами в районе Эс-Сафира под Алеппо, а также на военный аэродром Хальхаль в провинции Эс-Сувейда. Бомбардировке подверглась база 90-й бронетанковой бригады бывшей сирийской армии, расположенная в 20 км к югу от Дамаска.

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