СМИ: Самолеты Израиля атаковали военные объекты на северо-западе Сирии

Истребители израильских ВВС нанесли ракетные удары по военным объектам в окрестностях портового города Латакия на северо-западе Сирии.

Истребители израильских ВВС нанесли ракетные удары по военным объектам в окрестностях портового города Латакия на северо-западе Сирии.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его данным, нападение последовало со стороны Средиземного моря, израильские самолеты атаковали склады с ракетными вооружениями.

Других подробностей не приводится.

Отметим, что 3 января воздушные рейды были совершены на оборонные предприятия и склады с боеприпасами в районе Эс-Сафира под Алеппо, а также на военный аэродром Хальхаль в провинции Эс-Сувейда. Бомбардировке подверглась база 90-й бронетанковой бригады бывшей сирийской армии, расположенная в 20 км к югу от Дамаска.