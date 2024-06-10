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СМИ: Cамолет с вице-президентом Малави мог разбиться

СМИ: Cамолет с вице-президентом Малави мог разбиться Самолет с вице-президентом Малави Саулосом Чилима мог потерпеть крушение, а он сам - погибнуть.
Другие страны
10 июня 2024 г. 21:54
СМИ: Cамолет с вице-президентом Малави мог разбиться

Самолет с вице-президентом Малави Саулосом Чилима мог потерпеть крушение, а он сам - погибнуть.

Как передает Report, такую версию выдвинула малавийская газета Nyasa Times co ссылкой на показания очевидцев.

По данным издания, существуют серьезные опасения, что вице-президент погиб в результате катастрофы в лесном массиве Чикангава.

Уточняется, что он направлялся на похороны юриста Ральфа Касамбара, однако из-за плохой погоды его самолет не смог приземлиться в аэропорту и вылетел обратно, связь с ним прервалась.

Пока достоверно известно только, что Чилима вылетел из столичного аэропорта Лилонгве в аэропорт Мзузи на севере страны и пропал на обратном пути. Пока не ясно, был ли это самолет или вертолет, указывает газета.

Администрация президента подтверждает лишь факты пропажи самолета и отмены президентом Лазарусом Чаквера его запланированной поездки на Багамы и в Швейцарию.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Malavi vitse-prezidentinin olduğu təyyarə qəzaya uğraya bilər

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