СМИ: Самолет с президентом Эстонии на борту аварийно сел в Берлине

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Самолет авиакомпании Lufthansa, летевший из Франкфурта в Таллин, совершил в Берлине в среду аварийную посадку из-за треснувшего лобового стекла, на борту был президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Эстонскому телевидению советник президента Тоомас Силдам.

"Самолет совершил аварийную посадку в Берлине по техническим причинам. С пассажирами, в том числе и с президентом Ильвесом, все в порядке. Теперь мы ждем, какое решение предложит Lufthansa для продолжения рейса. Вероятно, будет замещающий самолет", - сказал Силдам.

Согласно информации на сайте Таллинского аэропорта, прибытие рейса Lufthansa LH 882 задерживается более чем на час.