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СМИ: Самолет раскололся на две части после столкновения с вертолетом над Вашингтоном

СМИ: Самолет раскололся на две части после столкновения с вертолетом над Вашингтоном Американский пассажирский самолет раскололся на две части в результате столкновения с военным вертолетом в небе над Вашингтоном.
Другие страны
30 января 2025 г. 09:56
СМИ: Самолет раскололся на две части после столкновения с вертолетом над Вашингтоном

Американский пассажирский самолет раскололся на две части в результате столкновения с военным вертолетом в небе над Вашингтоном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The New York Post.

Как отмечается, воздушное судно ушло под воду реки Потомак на глубину около 2 м. Поисково-спасательные работы продолжаются.

По данным Федерального авиационного управления США, в воздухе у аэропорта имени Рейгана столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Black Hawk. По сведениям источников телеканала CNN в Пентагоне, вертолет принадлежал Сухопутным войскам США. На борту самолета находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. На борту вертолета - по меньшей мере трое военнослужащих. На данный момент известно о 19 погибших.

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Версия на английском языке Commercial plane split in two after colliding with Black Hawk chopper mid-air
Версия на азербайджанском языке Vaşinqton səmasında təyyarə helikopterlə toqquşduqdan sonra iki yerə parçalanıb

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