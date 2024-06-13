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СМИ: Саммит G7 в Италии станет сборищем "хромых уток"

СМИ: Саммит G7 в Италии станет сборищем "хромых уток" Саммит Группы семи (G7), который открывается в четверг в Италии, станет встречей слабых политиков, его вряд ли можно будет назвать демонстрацией мощи Запада.
Другие страны
13 июня 2024 г. 10:45
СМИ: Саммит G7 в Италии станет сборищем хромых уток

Саммит Группы семи (G7), который открывается в четверг в Италии, станет встречей слабых политиков, его вряд ли можно будет назвать демонстрацией мощи Запада.

Как передает Report, такое мнение выразила европейская версия газеты Politico.

По ее оценке, участниками саммита станут "шесть хромых уток и Джорджа Мелони". Большинство глав государств G7 сейчас сталкиваются с множеством внутриполитических проблем и кризисов, в том числе на фоне прошедших недавно выборов в Европарламент, и "отчаянно цепляются за власть", пишет издание.

"За исключением Мелони, все лидеры на саммите G7 довольно слабы", - приводит издание слова экс-посла США при НАТО (2009-2013 годы) Иво Даалдера. Эксперт пояснил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо, вероятно, не выиграет следующие выборы, такая же судьба может ожидать и президента США Джо Байдена. Он также назвал позиции канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона слабыми, а британского премьера Риши Сунака - "ходячим мертвецом". Наконец, у премьер-министра Японии Фумио Кисиды также есть "серьезные проблемы дома".

Единственным участником саммита G7, находящимся в сильной позиции, оказалась глава правительства Италии Джорджа Мелони, утверждает Politico. На фоне высоких результатов, которые ее партия "Братья Италии" показала на недавних выборах в Европарламент, она получила возможность сыграть решающую роль в формировании политики Брюсселя.

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Версия на английском языке G7 Summit in Italy: A gathering of lame ducks?

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