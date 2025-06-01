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СМИ: Саммит G7 может пройти без итогового заявления из-за несогласия с Трампом

СМИ: Саммит G7 может пройти без итогового заявления из-за несогласия с Трампом СМИ: Саммит G7 может пройти без итогового заявления из-за несогласия с Трампом
Другие страны
1 июня 2025 г. 08:18
СМИ: Саммит G7 может пройти без итогового заявления из-за несогласия с Трампом

Участники саммита Группы семи (G7), который пройдет 15-17 июня в Канаде, могут с самого начала отказаться от принятия совместного заявления, чтобы не подчеркивать разногласия между президентом США Дональдом Трампом и другими лидерами стран этого объединения.

Как передает Report со ссылкой на японскую экономическую газету Nikkei, в настоящее время обсуждение проекта документа не ведется.

Вместо единого заявления, по данным ее источников, предполагается принять семь отдельных документов. Они будут посвящены сотрудничеству, в частности, в сферах полезных ископаемых, искусственного интеллекта, инфраструктуры, по проблемам миграции. Предполагается также не затрагивать вопросы мировой торговли или отношений с Россией, по которым между Трампом и другими лидерами, по мнению издания, имеются непреодолимые расхождения во мнениях.

Газета напоминает, что участники саммитов G7 в 2018 и 2019 годах во время первого президентского срока Трампа сталкивались с большими проблемами при попытках принять совместные заявления.

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Версия на азербайджанском языке KİV: G7 Sammiti Trampla razılaşma olmadığı üçün yekun bəyanat olmadan keçə bilər

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