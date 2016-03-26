 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Сайт премьер-министра Бельгии подвергся хакерской атаке

    Ответственность за кибератаку, в результате которой сайт премьера был недоступен, взяла на себя группа хакеров Down-Sec

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Сайт премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля подвергся сегодня кибератаке, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Ответственность за кибератаку, в результате которой сайт премьера был недоступен, взяла на себя группа хакеров Down-Sec, сообщает агентство Бельга.

    В своем Twitter хакеры заявили, что кибератака связана с действиями властей во время терактов в Брюсселе, и призвали премьера уйти в отставку. В частности, группа Down-Sec назвала "безответственным" снижение уровня террористической угрозы в стране спустя несколько дней после терактов.

    На момент написания новости сайт бельгийского премьер-министра был доступен.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi