​Сайт премьер-министра Бельгии подвергся хакерской атаке

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Сайт премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля подвергся сегодня кибератаке, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Ответственность за кибератаку, в результате которой сайт премьера был недоступен, взяла на себя группа хакеров Down-Sec, сообщает агентство Бельга.

В своем Twitter хакеры заявили, что кибератака связана с действиями властей во время терактов в Брюсселе, и призвали премьера уйти в отставку. В частности, группа Down-Sec назвала "безответственным" снижение уровня террористической угрозы в стране спустя несколько дней после терактов.

На момент написания новости сайт бельгийского премьер-министра был доступен.