СМИ: Ряд стран ЕС выступают за смягчение предложений Брюсселя по санкциям

Ряд стран-членов ЕС выступают за смягчение предложений Брюсселя по санкциям в отношении России.

Ряд стран-членов ЕС выступают за смягчение предложений Брюсселя по санкциям в отношении России.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Группа стран-членов настаивают на смягчение предложений ЕС, направленных на пресечение обхода санкций против России через третьи страны", - говорится в сообщении агентства.

По информации агентства, Еврокомиссия предложила запретить импортерам перепродавать ряд товаров России или для использования в России. Брюссель также предлагает требовать от компаний вносить на целевой депозитный счет определенную сумму, по меньше мере половина которой будут переведена в целевой фонд для Украины в случае нарушения фирмой санкций. При этом контракты с такой компанией будут расторгнуты.

"Но дипломатические представители из группы крупных стран-членов выразили ряд опасений в связи с этим предложениями..., в том числе о законности... Страны также хотят сузить сферу действия потенциальных положений и список товаров, на которые будет распространяться предложенная мера", - указывает Bloomberg.

Помимо этого страны-члены опасаются того, что дополнительные требования по контрактам могут сделать европейские компании менее конкурентоспособными, отмечает агентство.