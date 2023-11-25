О нас

СМИ: Ряд стран ЕС выступают за смягчение предложений Брюсселя по санкциям

СМИ: Ряд стран ЕС выступают за смягчение предложений Брюсселя по санкциям Ряд стран-членов ЕС выступают за смягчение предложений Брюсселя по санкциям в отношении России.
Другие страны
25 ноября 2023 г. 15:53
СМИ: Ряд стран ЕС выступают за смягчение предложений Брюсселя по санкциям

Ряд стран-членов ЕС выступают за смягчение предложений Брюсселя по санкциям в отношении России.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Группа стран-членов настаивают на смягчение предложений ЕС, направленных на пресечение обхода санкций против России через третьи страны", - говорится в сообщении агентства.

По информации агентства, Еврокомиссия предложила запретить импортерам перепродавать ряд товаров России или для использования в России. Брюссель также предлагает требовать от компаний вносить на целевой депозитный счет определенную сумму, по меньше мере половина которой будут переведена в целевой фонд для Украины в случае нарушения фирмой санкций. При этом контракты с такой компанией будут расторгнуты.

"Но дипломатические представители из группы крупных стран-членов выразили ряд опасений в связи с этим предложениями..., в том числе о законности... Страны также хотят сузить сферу действия потенциальных положений и список товаров, на которые будет распространяться предложенная мера", - указывает Bloomberg.

Помимо этого страны-члены опасаются того, что дополнительные требования по контрактам могут сделать европейские компании менее конкурентоспособными, отмечает агентство.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Some EU nations push to weaken Russia sanctions enforcement plan

Самое читаемое

Старинные азербайджанские ковры будут выставлены на торги в Австрии
ФотоСтаринные азербайджанские ковры будут выставлены на торги в Австрии
20 ноября 2023 г. 08:53
Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
20 ноября 2023 г. 11:32
На берегу Каспия найдено тело неизвестного мужчины
На берегу Каспия найдено тело неизвестного мужчины
20 ноября 2023 г. 19:45
В Баку завершилась конференция на тему Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин
ФотоВ Баку завершилась конференция на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин"
21 ноября 2023 г. 14:10
Синди Поллукс: Французская Гвиана благодарна Азербайджану за поддержку
Синди Поллукс: Французская Гвиана благодарна Азербайджану за поддержку
21 ноября 2023 г. 11:27
Глава ЕК: Майдан в Украине навсегда изменил Европу
Глава ЕК: Майдан в Украине навсегда изменил Европу
21 ноября 2023 г. 13:37
В Шабране в цехе при взрыве шины погиб один человек
ФотоВ Шабране в цехе при взрыве шины погиб один человек
22 ноября 2023 г. 10:29
В Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции
ФотоВ Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции
22 ноября 2023 г. 19:57
В Варшаве состоялись презентация книги и выставка об истории Карабахского ханства
ФотоВ Варшаве состоялись презентация книги и выставка об истории Карабахского ханства
23 ноября 2023 г. 18:02
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана
24 ноября 2023 г. 14:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi