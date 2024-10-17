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СМИ: Ряд представителей военного руководства ХАМАС были убиты вместе с Синваром

СМИ: Ряд представителей военного руководства ХАМАС были убиты вместе с Синваром Несколько представителей руководства группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющейся военным крылом радикального палестинского движения ХАМАС, были убиты в городе Рафах в секторе Газа вместе с главой политбюро организации Яхьей Синваром.
Другие страны
17 октября 2024 г. 20:46
СМИ: Ряд представителей военного руководства ХАМАС были убиты вместе с Синваром

Несколько представителей руководства группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющейся военным крылом радикального палестинского движения ХАМАС, были убиты в городе Рафах в секторе Газа вместе с главой политбюро организации Яхьей Синваром.

Как передает Report, с таким утверждением выступил телеканал Al Hadath.

По его сведениям, вместе с Синваром были убиты высокопоставленные военные командиры.

Ранее Армия Израиля сообщила о ликвидации главы палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Sinvarla birlikdə HƏMAS-ın bir sıra hərbi liderləri də öldürülüb

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