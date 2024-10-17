СМИ: Ряд представителей военного руководства ХАМАС были убиты вместе с Синваром

Несколько представителей руководства группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющейся военным крылом радикального палестинского движения ХАМАС, были убиты в городе Рафах в секторе Газа вместе с главой политбюро организации Яхьей Синваром.
Как передает Report, с таким утверждением выступил телеканал Al Hadath.
По его сведениям, вместе с Синваром были убиты высокопоставленные военные командиры.
Ранее Армия Израиля сообщила о ликвидации главы палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа.