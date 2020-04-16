СМИ: Руководство Китая скрыло от народа пандемию коронавируса

Власти Китая не посчитали нужным своевременно сообщить общественности истинную ситуацию с коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, руководство страны, имея информацию об инфекции, обнародовали ее общественности спустя только шесть дней.

Газета пишет, что официальный Пекин 14 января текущего года принял решение о большой проблеме в сфере здравоохранения. Однако председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин сообщил народу об этом только 20 января.

В информации подчеркивается, что в течение шести дней десятки тысяч людей отмечали в городе Ухань – очаге инфекции, наступивший новый год. Вернувшиеся с новогодних торжеств в свои дома люди распространили инфекцию. Предполагается, что в течение 6-дневного молчания властей Китая коронавирусом заразились более 3 тысяч человек.

Напомним, что 14 апреля министр обороны США Марк Эспер в интервью FoxNews обвинил Китай в непрозрачности на первоначальном этапе пандемии.