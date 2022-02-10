СМИ: Руководство движения "Талибан" раскололось на три противоборствующих лагеря

Руководство захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" раскололось на три конфликтующих между собой лагеря.

Руководство захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" раскололось на три конфликтующих между собой лагеря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Afghanistan International со ссылкой на источники в рядах радикалов.

Первую группу возглавляет назначенный талибами заместитель председателя временного афганского кабмина Абдул Гани Барадар. Он и его сторонники выступают за продолжение мирного процесса и переговоров с США.

Второе крыло представляет собой военизированное ответвление талибов во главе с занимающим должность главы Минобороны во временном афганском правительстве Мохаммадом Якубом, сыном первого лидера "Талибана" муллы Омара (1960-2013).

Третье крыло представлено аффилированным с талибами диверсионным формированием "Сеть Хаккани", известным во многом благодаря многочисленным терактам на территории Афганистана. Этой группой радикалов руководит назначенный движением на должность министра внутренних дел Афганистана Сираджуддин Хаккани, ведущий крайне закрытый образ жизни. Недавно Хаккани в интервью катарскому телеканалу "Аль-Джазира" заявил, что "Талибан" продолжит создавать угрозу для США, пока Вашингтон не признает сформированное радикальным движением правительство. Однако затем он опроверг это свое заявление, указав, что его слова были неправильно интерпретированы.

В сентябре прошлого года афганские СМИ сообщали о конфликте между Барадаром и другими видными деятелями "Талибана" из-за вопроса о составе правительства.