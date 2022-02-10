О нас
Report Georgia
Аудио новости

СМИ: Руководство движения "Талибан" раскололось на три противоборствующих лагеря

СМИ: Руководство движения "Талибан" раскололось на три противоборствующих лагеря Руководство захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" раскололось на три конфликтующих между собой лагеря.
Другие страны
10 февраля 2022 г. 19:03
СМИ: Руководство движения Талибан раскололось на три противоборствующих лагеря

Руководство захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" раскололось на три конфликтующих между собой лагеря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Afghanistan International со ссылкой на источники в рядах радикалов.

Первую группу возглавляет назначенный талибами заместитель председателя временного афганского кабмина Абдул Гани Барадар. Он и его сторонники выступают за продолжение мирного процесса и переговоров с США.

Второе крыло представляет собой военизированное ответвление талибов во главе с занимающим должность главы Минобороны во временном афганском правительстве Мохаммадом Якубом, сыном первого лидера "Талибана" муллы Омара (1960-2013).

Третье крыло представлено аффилированным с талибами диверсионным формированием "Сеть Хаккани", известным во многом благодаря многочисленным терактам на территории Афганистана. Этой группой радикалов руководит назначенный движением на должность министра внутренних дел Афганистана Сираджуддин Хаккани, ведущий крайне закрытый образ жизни. Недавно Хаккани в интервью катарскому телеканалу "Аль-Джазира" заявил, что "Талибан" продолжит создавать угрозу для США, пока Вашингтон не признает сформированное радикальным движением правительство. Однако затем он опроверг это свое заявление, указав, что его слова были неправильно интерпретированы.

В сентябре прошлого года афганские СМИ сообщали о конфликте между Барадаром и другими видными деятелями "Талибана" из-за вопроса о составе правительства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Media: Taliban leadership split into three opposing camps

Экслюзивные новости

Министр Рашад Набиев о политике государства в связи с радиочастотами
Министр Рашад Набиев о политике государства в связи с радиочастотами
9 февраля 2022 г. 12:37
Азербайджан поставляет в Турцию дополнительные объемы газа по ее просьбе
Азербайджан поставляет в Турцию дополнительные объемы газа по ее просьбе
8 февраля 2022 г. 17:25
Министр: В ближайшие месяцы будет пресечено вещание иранских каналов на юге Азербайджана 
Министр: В ближайшие месяцы будет пресечено вещание иранских каналов на юге Азербайджана 
8 февраля 2022 г. 14:27
Сафар Мехдиев: В этом году завершится строительство таможенного поста ”Ханоба”  
Сафар Мехдиев: В этом году завершится строительство таможенного поста ”Ханоба”  
8 февраля 2022 г. 13:40
На азербайджано-иранской границе могут построить новые пропускные пункты
На азербайджано-иранской границе могут построить новые пропускные пункты
8 февраля 2022 г. 13:21
ICMP провела консультации с Азербайджаном по поиску пропавших без вести
ICMP провела консультации с Азербайджаном по поиску пропавших без вести
8 февраля 2022 г. 10:54
Рашад Набиев: Будут организованы автобусные рейсы и на другие освобожденные территории
Рашад Набиев: Будут организованы автобусные рейсы и на другие освобожденные территории
7 февраля 2022 г. 17:40
В ВОЗ призвали уделять приоритетное внимание исследованию стелс-омикрона
В ВОЗ призвали уделять приоритетное внимание исследованию "стелс-омикрона"
7 февраля 2022 г. 16:37
НПЗ в Баку остановят на ремонт более чем на полтора месяца
НПЗ в Баку остановят на ремонт более чем на полтора месяца
7 февраля 2022 г. 15:48
Украинские депутаты предложили присвоить офицеру-азербайджанцу звание героя
Украинские депутаты предложили присвоить офицеру-азербайджанцу звание героя
7 февраля 2022 г. 11:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi