СМИ: Руководители 20 крупнейших разведок мира провели секретную встречу в Сингапуре

Высокопоставленные представители 20 крупнейших разведок мира провели тайную встречу в рамках саммита по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

Высокопоставленные представители 20 крупнейших разведок мира провели тайную встречу в рамках саммита по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, собеседники агентства отмечают, что подобные встречи правительство Сингапура организует каждый год - они незаметно проходят параллельно с саммитом по безопасности, недалеко от места его проведения.

"Встреча является важным элементом международной теневой повестки дня", - сказал Reuters человек, знакомый с ходом дискуссий.

Он также отметил, что такие мероприятия способствуют пониманию намерений сторон и результата, к которому они стремятся.

Встречу посетили, среди прочих, представители разведок США, Индии и Китая. В американскую делегацию входила директор национальной разведки Аврил Хейнс. В составе делегации из Нью-Дели встречу посетил директор исследовательского и аналитического отдела разведки Индии Самант Гоэль.