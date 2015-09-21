СМИ: Рухани на Генассамблее ООН выступит с речью по Ближнему Востоку

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Главной темой речи иранского президента Хасана Рухани на 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН станет Ближний Восток и Палестина.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на министра культуры страны Али Джаннати.

Ранее сообщалось, что президент Ирана Хасан Рухани 25 сентября 2015 года посетит с рабочим визитом США для участия в работе 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Помимо выступления с речью, Рухани встретится с главами и официальными представителями других стран.

Как заявил в понедельник прессе Джаннати, в своей речи Рухани коснется проблем Ирака, Сирии и Йемена, а также притеснений, которым подвергаются люди в мире.