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    СМИ: Рухани на Генассамблее ООН выступит с речью по Ближнему Востоку

    Президент Ирана 25 сентября посетит с рабочим визитом США

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Главной темой речи иранского президента Хасана Рухани на 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН станет Ближний Восток и Палестина.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на министра культуры страны Али Джаннати.

    Ранее сообщалось, что президент Ирана Хасан Рухани 25 сентября 2015 года посетит с рабочим визитом США для участия в работе 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Помимо выступления с речью, Рухани встретится с главами и официальными представителями других стран.

    Как заявил в понедельник прессе Джаннати, в своей речи Рухани коснется проблем Ирака, Сирии и Йемена, а также притеснений, которым подвергаются люди в мире.



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