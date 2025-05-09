СМИ: РПК может уже сегодня объявить о самороспуске

Рабочая партия Курдистана (РПК) может уже сегодня объявить о прекращении вооружённой борьбы против Турции и самороспуске.

Рабочая партия Курдистана (РПК) может уже сегодня объявить о прекращении вооруженной борьбы против Турции и самороспуске.

Как передает Report со ссылкой на Middle East Eye, об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, с 5 по 7 мая РПК провела съезд, на котором обсудила обращение своего лидера Абдуллы Оджалана, находящегося в заключении. В феврале он призвал организацию, которую основал более 40 лет назад, сложить оружие.

"РПК сообщила, что на съезде были приняты решения исторического значения, которые вскоре будут официально объявлены с соответствующими документами и пояснениями", - говорится в сообщении.

В своем февральском послании Оджалан назвал вооруженную борьбу устаревшим методом. Однако, по его словам, недавние реформы турецкого правительства и изменения в регионе сделали дальнейшую вооруженную борьбу нецелесообразной.

Он подчеркнул, что все курдские вооруженные группы должны сложить оружие, а РПК - прекратить свое существование. Речь идет не только о самой РПК, но и о ее структурах в Сирии, Иране, а также о Союзе обществ Курдистана (KCK), действующем также в Ираке и Турции.

В марте РПК официально объявила о выполнении призыва Оджалана и о прекращении огня.