СМИ: Россия начала наносить авиаудары по Сирии

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Россия уже начала наносить первые авиаудары в Сирии.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Как сообщил агентству источник, США располагают данными о начале нанесения авиаударов в Сирии. По данным источника, первые авиаудары российских ВВС могли быть нанесены в окрестностях сирийского города Хомса.

Также, как заявил сегодня представитель Пентагона, Россия потребовала от США, чтобы их самолеты избегали воздушного пространства Сирии.

Башар Асад направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором запросил у Москвы военную поддержку. Совет федерации РФ разрешил сегодня использование российских войск за рубежом.