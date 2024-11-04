СМИ: Россия поможет КНДР в войне с Южной Кореей

Россия пообещала отправить войска в КНДР на случай войны с Южной Кореей.

Россия пообещала отправить войска в КНДР на случай войны с Южной Кореей.

Как передает Report , об этом сообщает The Korea Herald.

По словам члена разведывательного национального комитета Национальной ассамблеи, бывшего посла Сеула в РФ Ви Сон Лака, военное сотрудничество Пхеньяна и Москвы продлится и после российско-украинского конфликта.

Дипломат подчеркнул, что стороны согласились оказать немедленную военную помощь, если кто-либо из них подвергнется нападению в соответствии с пактом о взаимной обороне.

Издание подчеркивает, что участие северокорейских солдат в российско-украинском конфликте будет стоить России поставками продовольствия, значительными финансовыми гарантиями и обещанием вступить в конфликт, если Южная Корея начнет боевые действия в Азии.