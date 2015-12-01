СМИ: Россия намерена открыть вторую авиабазу в Сирии

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Россия готовится расширить военную операцию в Сирии и открыть вторую авиабазу, на которую будут направлены дополнительные самолеты и войска, передает Report со ссылкой на РБК.

Авиабаза Шайрат находится недалеко от сирийского города Хомс. Там уже находятся десять российских военных самолетов и 15 вертолетов, а также 50-60 военнослужащих, которые занимаются подготовкой объекта, говорит источник газеты The Times. Российские военные приехали в Шайрат около месяца назад и привезли с собой оборудование. Большинство самолетов, которые бомбили восточную часть провинции Хомс, вылетали оттуда.

Согласно ближневосточным СМИ, на которые ссылается The Times, на авиабазе планируется разместить более 50 самолетов, разведывательные и спецбригады, а также обслуживающий персонал. Общая численность российских военных там может составить около 1 тыс. человек, цитирует издание сообщения местных СМИ.

Минобороны России пока не прокомментировало сообщения о планах развернуть в Сирии вторую военную базу.