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    СМИ: Россия намерена оставить в Сирии военных советников и полицию

    Смешанная авиагруппа ВКС может быть сокращена, однако системы ПВО, защищающие российские объекты, в стране останутся© Pravda.Ru

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Российские власти рассматривают вариант с выводом из Сирии части своих сил и средств, в частности, будет сокращена авиагруппа ВКС России, передает Report со ссылкой на "КоммерсантЪ".

    "Если план реализуется, в Сирии останется контингент, необходимый для охраны объектов в Хмеймиме и Тартусе, подразделения военной полиции и военные советники", - пишет издание.

    Источники утверждают, что смешанная авиагруппа ВКС может быть сокращена, однако системы ПВО, защищающие российские объекты, в стране останутся.

    "Главной же задачей станет переход к политическому урегулированию кризиса", - отмечают источники.

    На данный момент, пока не принято окончательное решение по данному вопросу, однако согласно плану предполагается частичное сокращение техники из состава смешанной авиагруппы на базе Хмеймим и отправку части воинского контингента, в том числе инженерного и технического персонала, из Сирии в места постоянной службы. 

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