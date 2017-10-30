СМИ: Россия намерена оставить в Сирии военных советников и полицию

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Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Российские власти рассматривают вариант с выводом из Сирии части своих сил и средств, в частности, будет сокращена авиагруппа ВКС России, передает Report со ссылкой на "КоммерсантЪ".

"Если план реализуется, в Сирии останется контингент, необходимый для охраны объектов в Хмеймиме и Тартусе, подразделения военной полиции и военные советники", - пишет издание.

Источники утверждают, что смешанная авиагруппа ВКС может быть сокращена, однако системы ПВО, защищающие российские объекты, в стране останутся.

"Главной же задачей станет переход к политическому урегулированию кризиса", - отмечают источники.

На данный момент, пока не принято окончательное решение по данному вопросу, однако согласно плану предполагается частичное сокращение техники из состава смешанной авиагруппы на базе Хмеймим и отправку части воинского контингента, в том числе инженерного и технического персонала, из Сирии в места постоянной службы.