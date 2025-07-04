О нас

СМИ: Россия использует химическое оружие в войне с Украиной

СМИ: Россия использует химическое оружие в войне с Украиной СМИ: Россия использует химическое оружие в борьбе с Украиной
Другие страны
4 июля 2025 г. 13:17
СМИ: Россия использует химическое оружие в войне с Украиной

Разведка Нидерландов и Германии заявили о применении Россией запрещенного химического оружия в войне с Украиной.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что ВС РФ также сбрасывают с беспилотников удушающие вещества, чтобы выгнать солдат из окопов для их уничтожения.

"Главный вывод заключается в том, что мы можем подтвердить: Россия все чаще применяет химическое оружие", - сказал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс агентству.

По его словам, это оружие все чаще используется российской стороной.

"Эта активизация вызывает беспокойство, поскольку она является частью тенденции, которую мы наблюдаем уже несколько лет: применение Россией химического оружия в этой войне становится все более привычным, стандартизированным и распространённым", - сказал он.

В свою очередь, по информации Reuters, глава нидерландского Агентства военной разведки (MIVD) Питер Рёсинк заявил, что эти выводы были сделаны "на основе собственных независимых разведданных".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Очередной акт вандализма России против Азербайджана: Кремль должен извиниться перед Баку!
Очередной акт вандализма России против Азербайджана: Кремль должен извиниться перед Баку!
29 июня 2025 г. 00:44
Президент Азербайджана выразил благодарность Узбекистану за помощь в возрождении Карабаха
Президент Азербайджана выразил благодарность Узбекистану за помощь в возрождении Карабаха
2 июля 2025 г. 18:31
Задержанный в Екатеринбурге азербайджанец: Информацию о сроках передачи тел убитых нам не предоставляют
Задержанный в Екатеринбурге азербайджанец: Информацию о сроках передачи тел убитых нам не предоставляют
28 июня 2025 г. 15:26
Президент: Азербайджан и Узбекистан договорились вести регулярный диалог по координации транспортной политики с соседними страна
Президент: Азербайджан и Узбекистан договорились вести регулярный диалог по координации транспортной политики с соседними страна
2 июля 2025 г. 18:28
Депутат: Нападения на азербайджанцев в России - инструмент давления на Азербайджан
Депутат: Нападения на азербайджанцев в России - инструмент давления на Азербайджан
2 июля 2025 г. 12:02
Племянник одного из задержанных в Екатеринбурге: У моего дяди жидкость в легких, сломаны ребра
Племянник одного из задержанных в Екатеринбурге: У моего дяди жидкость в легких, сломаны ребра
30 июня 2025 г. 19:47
В Масаллы один человек погиб, трое ранены в результате столкновения грузовика и легковушки
В Масаллы один человек погиб, трое ранены в результате столкновения грузовика и легковушки
28 июня 2025 г. 13:41
СМИ: В РФ задержан руководитель ПО компании Лукойл на Урале Ахмед Гаджиев
СМИ: В РФ задержан руководитель ПО компании "Лукойл" на Урале Ахмед Гаджиев
1 июля 2025 г. 21:55
Задержанный в Екатеринбурге глава азербайджанской диаспоры на Урале освобожден
ВидеоЗадержанный в Екатеринбурге глава азербайджанской диаспоры на Урале освобожден
2 июля 2025 г. 00:37
МВД Азербайджана подтвердило информацию о задержаниях в Sputnik-Азербайджан
ВидеоМВД Азербайджана подтвердило информацию о задержаниях в "Sputnik-Азербайджан"
30 июня 2025 г. 17:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi