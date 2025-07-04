СМИ: Россия использует химическое оружие в войне с Украиной

СМИ: Россия использует химическое оружие в борьбе с Украиной

Разведка Нидерландов и Германии заявили о применении Россией запрещенного химического оружия в войне с Украиной.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что ВС РФ также сбрасывают с беспилотников удушающие вещества, чтобы выгнать солдат из окопов для их уничтожения.

"Главный вывод заключается в том, что мы можем подтвердить: Россия все чаще применяет химическое оружие", - сказал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс агентству.

По его словам, это оружие все чаще используется российской стороной.

"Эта активизация вызывает беспокойство, поскольку она является частью тенденции, которую мы наблюдаем уже несколько лет: применение Россией химического оружия в этой войне становится все более привычным, стандартизированным и распространённым", - сказал он.

В свою очередь, по информации Reuters, глава нидерландского Агентства военной разведки (MIVD) Питер Рёсинк заявил, что эти выводы были сделаны "на основе собственных независимых разведданных".