СМИ: Россия и США договорились об уходе Асада

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Россия и США договорились о процессе политического урегулирования в Сирии, включающем в себя отставку президента Башара Асада с последующим переездом его в "другую страну". Как передает Report, об этом сообщает арабская газета "Аль-Хайят" со ссылкой на дипломатические источники.

"Речь идет об уходе сирийского президента Башара Асада с переездом в другую страну", — рассказал источник издания, не уточнив при этом временные рамки отставки Асада и подробности этого процесса.

Собеседник "Аль-Хайят" отметил, что Россия и США "достигли взаимопонимания", используя дипломатические каналы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью российским СМИ опроверг данную информацию. "Россия ни по дипломатическим, ни по иным каналам не обсуждает вопросы самоопределения третьих стран, в том числе и Сирии", - заявил Песков.