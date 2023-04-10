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СМИ: Российский Су-27 в сентябре чуть не сбил британский RC-135

СМИ: Российский Су-27 в сентябре чуть не сбил британский RC-135 В конце сентября 2022 года российский истребитель Су-27 выпустил ракету в непосредственной близости от британского самолета-разведчика RC-135 и чуть не сбил его.
Другие страны
10 апреля 2023 г. 02:16
СМИ: Российский Су-27 в сентябре чуть не сбил британский RC-135

В конце сентября 2022 года российский истребитель Су-27 выпустил ракету в непосредственной близости от британского самолета-разведчика RC-135 и чуть не сбил его.

Как передает Report, об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на данные Пентагона и разведки США, утекших в интернет.

Ранее, в середине октября, об инциденте сообщал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Запуск ракеты глава ведомства назвал "потенциально опасным", однако приписал его "технической неисправности". В российском Минобороны произошедшее не прокомментировали.

По данным WP, два российских Су-27 перехватили RC-135 29 сентября, а после выпущенной в его сторону ракеты самолет-разведчик чуть не потерпел крушение. В документах, оказавшихся у газеты, инцидент упоминается как "почти сбитый UK RJ" (Rivet Joint RC-135 британских ВВС - ред.).

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Версия на азербайджанском языке ABŞ nəşri ötən il Rusiya qırıcısının Britaniya təyyarəsini “az qala vurmasından” yazıb

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