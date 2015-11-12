СМИ: Родственников президента Венесуэлы арестовали по подозрению в транспортировке наркотиков

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Двоих племянников жены президента Венесуэлы Николаса Мадуро арестовали на Гаити по запросу Управления по борьбе с распространением наркотиков США, сообщает Report со ссылкой на РБК.

По данным американского издания The Wall Street Journal, Эфраина Антонио Кампо Флореса и Франсиско Флорес-де-Фрейтаса планировали перевезти в США 800 кг кокаина.

Информацию об аресте родственников Мадуро подтвердили и источники New York Times. По данным издания, власти Гаити экстрадировали двоих мужчин в США, где они предстанут перед Федеральным окружным судом Нью-Йорка в четверг, 12 ноября. Пресс-секретарь суда от комментариев изданию отказался.

Как отмечает издание, по версии следствия, родственники Мадуро якобы вступили в контакт с тайным осведомителем американской наркополиции в Гондурасе в октябре этого года и попросили содействия в торговле людьми и транспортировке 800 кг кокаина через аэропорт Роатана.