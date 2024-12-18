СМИ: РФ не планирует исключать Венгрию и Словакию из списка недружественных стран

Достаточных оснований для исключения Венгрии и Словакии из списка недружественных стран нет.

Достаточных оснований для исключения Венгрии и Словакии из списка недружественных стран нет.

Как передает Report , об этом "Известиям" сообщили в МИД РФ.

"Несмотря на стремление этих стран сохранить ряд полезных наработок в стратегически важных областях торгово-экономических отношений с Россией, а также их нацеленность на поддержание двустороннего политического диалога, Будапешт и Братислава, ввиду своего членства в ЕС и НАТО, вынуждены соблюдать блоковую дисциплину, включая вводимые антироссийские ограничения", - указали в дипведомстве.

"В связи с этим достаточных оснований для пересмотра их нынешнего статуса не имеется", - подчеркнули в МИД РФ.

В 2022 году правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Сейчас в него входит 46 стран и территорий, включая Венгрию и Словакию, которые ввели или присоединились к санкциям против РФ после начала специальной военной операции России в Украине.