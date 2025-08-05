СМИ: РФ может согласиться на "воздушное перемирие" в качестве уступки Трампу

Кремль рассматривает несколько вариантов уступок президенту США Дональду Трампу, касающихся его попыток завершить российско-украинскую войну.

Кремль рассматривает несколько вариантов уступок президенту США Дональду Трампу, касающихся его попыток завершить российско-украинскую войну.

Как передает Report, об этом агентство Bloomberg узнало от неназванных собеседников в РФ.

По его данным, российские власти рассматривают потенциальные уступки Трампу по мирному урегулированию как попытку отвлечь внимание от угрозы вторичных санкций США.

"Одним из возможных предложений может быть приостановка воздушных ударов с применением беспилотников и ракет как жест деэскалации – при условии, что Украина также подпишет соглашение", – пишет агентство со ссылкой на один из источников.

Собеседники Bloomberg считают, что анонсированный визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву "дает последний шанс для соглашения с Трампом, даже если шансы на успех невелики".

Они же добавляют, что цели президента РФ Владимира Путина в войне против Украины не изменились, и на полное прекращение огня Россия до сих пор не соглашается.

В течение последних недель Трамп усилил критику в адрес России. В частности, он заявил, что снижение цен на энергоносители может повлиять на Путина и заставить его прекратить войну в Украине. Также он рассматривает возможность "существенного" повышения тарифов на индийский импорт в течение следующих 24 часов из-за закупки страной российской нефти.