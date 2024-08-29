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СМИ: Республика Корея и США провели учения спецназа

СМИ: Республика Корея и США провели учения спецназа Республика Корея и США провели учения сил специального назначения в профильном учебном центре в 32 км от Сеула.
Другие страны
29 августа 2024 г. 09:17
СМИ: Республика Корея и США провели учения спецназа

Республика Корея и США провели учения сил специального назначения в профильном учебном центре в 32 км от Сеула.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap.

Тренировки прошли 24-29 августа на полигоне в городе Кванджу провинции Кёнгидо в рамках совместных учений Ulchi Freedom Shield, которые тоже завершились в четверг. В учениях спецназа приняли участие представители командования специальных операций южнокорейской армии, группы управления боевыми действиями ВВС и американской 2-й бригады армейской авиации. Для переброски военных были задействованы в том числе вертолеты UH-60 и CH-47. Участники маневров отрабатывали действия по захвату и удержанию территории, штурм объекта и уничтожение противника. Агентство отмечает, что учения были призваны улучшить потенциал по ведению разведки на местности и общую боеготовность.

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Версия на английском языке US and South Korea conduct joint special forces drills near Seoul

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