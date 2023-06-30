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СМИ: решение о продлении полномочий генсека НАТО оформят на следующей неделе

СМИ: решение о продлении полномочий генсека НАТО оформят на следующей неделе Продление срока полномочий генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга официально планируется оформить на следующей неделе,
Другие страны
30 июня 2023 г. 01:37
СМИ: решение о продлении полномочий генсека НАТО оформят на следующей неделе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг останется на посту главы альянса еще на год, соответствующее решение будет формализовано на следующей неделе.

Как передает Report, об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Американский чиновник сказал Politico, что продление полномочий Столтенберга является уже "решенным вопросом". Высокопоставленный дипломат из Западной Европы подтвердил это, добавив, что все будет оформлено на следующей неделе, пишет газета.

Ранее газета The Times сообщила, что в преддверии открывающегося 11 июля саммита НАТО в Вильнюсе страны альянса не смогли согласовать кандидатуру нового генсека, в связи с чем ожидается новое продление срока полномочий Столтенберга.

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Версия на азербайджанском языке KİV: NATO Baş katibinin səlahiyyətlərinin uzadılması ilə bağlı qərar gələn həftə veriləcək

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