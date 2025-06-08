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СМИ: Renault будет производить беспилотники в Украине

СМИ: Renault будет производить беспилотники в Украине Французский автопроизводитель Renault намерен выпускать беспилотные летательные аппараты в Украине.
Другие страны
8 июня 2025 г. 17:06
СМИ: Renault будет производить беспилотники в Украине

Французский автопроизводитель Renault намерен выпускать беспилотные летательные аппараты в Украине.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция France Info со ссылкой на источник.

По ее данным, производство будет организовано совместно с небольшой французской оборонной компанией в десятках или сотнях километров от линии фронта.

Отмечается, что украинская армия планирует в 2025 году использовать более 4 млн беспилотников, созданных с использованием передовых технологий. Некоторые из произведенных непосредственно в Украине БПЛА могут быть взяты на вооружение и французской армией.

Ранее министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил в эфире телеканала LCI, что крупный французский автопроизводитель займется производством беспилотников в Украине, не раскрыв, о какой компании идет речь.

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