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СМИ: Рекордное число граждан Калифорнии желают независимости штата от США

СМИ: Рекордное число граждан Калифорнии желают независимости штата от США Более 44% граждан штата Калифорния высказались в пользу независимости от вашингтонской администрации и его становления отдельным государством.
Другие страны
1 июля 2025 г. 19:28
СМИ: Рекордное число граждан Калифорнии желают независимости штата от США

Более 44% граждан штата Калифорния высказались в пользу независимости от вашингтонской администрации и его становления отдельным государством.

Как передает Report, об этом пишет журнал Newsweek со ссылкой на результаты опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения YouGov.

"Калифорнийцы готовы к самоуправлению и сконцентрированы на прагматических решениях", - прокомментировал вице-председатель исследовательского центра Independent California Institute (ICI), занимающегося изучением вопроса независимости 31-го штата США.

Генеральный директор центра также добавил, что результаты опроса показывают рекордно высокий настрой жителей штата на независимость.

Опрос проводился с 11 по 23 июня на фоне конфликта между губернатором штата и администрацией президента США.

Напомним, что 6 июня в Лос-Анджелесе начались массовые задержания нелегальных мигрантов, к вечеру 7 июня под стражей по обвинению в нарушении миграционного законодательства оказались по меньшей мере 44 человека. В ответ на действия правоохранительных органов в городе начались демонстрации, переросшие в беспорядки. В ответ на это, президент США Дональд Трамп, минуя губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, распорядился направить в Лос-Анджелес для подавления беспорядков военнослужащих Национальной гвардии. После этого Ньюсом подал в суд на Трампа.

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