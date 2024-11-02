СМИ: Рекордное число богатых американцев намерены уехать из страны

Рекордное число состоятельных граждан США планируют на некоторое время покинуть страну после президентских выборов 5 ноября, опасаясь беспорядков.

Рекордное число состоятельных граждан США планируют на некоторое время покинуть страну после президентских выборов 5 ноября, опасаясь беспорядков.

Как передает Report , об этом сообщает телеканал CNBC.

Юристы и помощники богатых семей отмечают рекордный спрос со стороны своих клиентов на организацию долгосрочного проживания за рубежом.

"Мы никогда не видели такого спроса", - сказал CNBC Доминик Волек, член исполнительного комитета группы Henley & Partners, специализирующейся на услугах релокации и получения гражданства.

По его словам, число граждан США, планирующих переезд в другие страны, как минимум на 30% больше, чем в 2023 году. Волек добавил, что впервые на состоятельных американцев пришлось около 20% всей клиентской базы организации.

CNBC указывает со ссылкой на данные канадской консалтинговой компании Arton Capital, что 53% миллионеров из числа граждан США заявили, что хотели бы покинуть страну после выборов, независимо от того, кто победит. Этот показатель еще выше среди молодых людей: 64% американских миллионеров в возрасте от 18 до 29 лет сказали, что "очень заинтересованы" в получении "золотых виз" за инвестиции.