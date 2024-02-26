СМИ: Рейтинг правящей партии Японии опустился до минимума с 2012 года на фоне скандала

Рейтинг правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии опустился до минимального с 2012 года уровня - 25% - на фоне скандала с нарушениями при сборе политических пожертвований.

Рейтинг правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии опустился до минимального с 2012 года уровня - 25% - на фоне скандала с нарушениями при сборе политических пожертвований.

Как передает Report , об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного газетой Nikkei с 23 по 25 февраля.

Уровень поддержки ЛДП снизился на 2 процентных пункта (п. п.) по сравнению с опросом, проведенным в январе. Нынешний рейтинг правящей партии является самым низким с 2012 года, когда ЛДП вновь вернула себе позиции после краткого периода пребывания у власти Демократической партии. Рейтинг правительства во главе с премьером Фумио Кисидой также снизился по сравнению с январем на 2 п. п., до 25%.

Второй по популярности в Японии, согласно опросу Nikkei, стала ведущая оппозиционная Конституционно-демократическая партия, уровень поддержки которой вырос за последний месяц на 1 п. п., до 9%. Следом идет набирающее популярность Общество обновления Японии с 8% (плюс 1 п. п. за месяц). Не поддерживают ни одну партию 36% участников опроса, в котором приняли участие 867 человек.

Отметим, что громкий скандал вокруг правящей в Японии партии разгорелся в конце 2023 года. Он сводится к тому, что внутрипартийные группы депутатов в ЛДП (фракции) устанавливали для своих членов нормативы по сбору средств путем продажи билетов на платные собрания. Если кто-то из членов фракции перевыполнял установленную норму, разница между нормой и реально собранной суммой, как предполагается, возвращалась ему в виде так называемого отката без соответствующего отражения в финансовой отчетности.

В первую очередь скандал касается фракции, которую при жизни возглавлял экс-премьер Синдзо Абэ. Нарушения были и во фракции экс-генсека ЛДП Тосихиро Никаи, а также внутрипартийной группе, которой до декабря прошлого года руководил премьер-министр Фумио Кисида. Однако, как предполагается, нарушения в этих двух фракциях были не такими масштабными. Эти три внутрипартийные группы объявили о своем роспуске.

Из-за скандала своих постов уже лишились 15 политиков, включая министров, госминистров, парламентских заместителей министров и представителей руководства ЛДП. Все они были членами фракции Абэ.