О нас

СМИ: Рейтинг партии Шольца продолжает падать

СМИ: Рейтинг партии Шольца продолжает падать Рейтинг партии Социал-демократической партии Германии канцлера Олафа Шольца продолжает падать и составляет лишь 14%.
Другие страны
23 ноября 2024 г. 21:57
СМИ: Рейтинг партии Шольца продолжает падать

Рейтинг Социал-демократической партии Германии канцлера Олафа Шольца продолжает падать и составляет лишь 14%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные опроса института INSA для издания Bild.

Согласно результатам, в то же время у вышедшей из правящей коалиции Свободной демократической партии (СвДП) уволенного министра финансов Кристиана Линднера рейтинг вырос до 5%.

Лидером, как и прежде, остается оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с рейтингом в 32%, говорится в публикации. На втором месте идет правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 19%.

По данным издания, оставшиеся в коалиции с СДПГ "Зелёные" идут на 4-ом месте с 11% респондентов, готовыми за них голосовать.

Отмечается, что опрос был проведен 21-22 ноября, в нем принял участие 1 001 человек.

Напомним, что Германия в начале ноября столкнулась с серьезным правительственным кризисом после того, как по настоянию Шольца был уволен глава минфина Линднер. Среди причин данного решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В качестве даты вероятных досрочных выборов в результате раскола в правительстве назначено 23 февраля следующего года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Украина рассчитывает получить от США мирный план в январе
Украина рассчитывает получить от США мирный план в январе
23 ноября 2024 г. 20:59
В ОАЭ без вести пропал посланник иудейского движения Хабад
В ОАЭ без вести пропал посланник иудейского движения "Хабад"
23 ноября 2024 г. 20:26
Более 20 беженцев из Сомали погибли в океане по пути на Коморы
Более 20 беженцев из Сомали погибли в океане по пути на Коморы
23 ноября 2024 г. 19:54
В Нидерландах полиция изъяла почти 2 кг наркотиков, замаскированных под садового гнома
В Нидерландах полиция изъяла почти 2 кг наркотиков, замаскированных под садового гнома
23 ноября 2024 г. 19:31
В ДР Конго из-за оползня погибли девять человек, большинство из них дети
В ДР Конго из-за оползня погибли девять человек, большинство из них дети
23 ноября 2024 г. 19:17
Finnair отменит около 300 рейсов из-за забастовки
Finnair отменит около 300 рейсов из-за забастовки
23 ноября 2024 г. 18:06
Глава МИД Турции не исключил вывода войск США из Сирии при Трампе
Глава МИД Турции не исключил вывода войск США из Сирии при Трампе
23 ноября 2024 г. 17:41
Макрон встретится с Папой Франциском на Корсике
Макрон встретится с Папой Франциском на Корсике
23 ноября 2024 г. 17:25
Мэр Варшавы стал кандидатом в президенты Польши от Гражданской платформы
Мэр Варшавы стал кандидатом в президенты Польши от "Гражданской платформы"
23 ноября 2024 г. 16:46
Во Франции начали расследование из-за взлома Telegram-аккаунтов депутатов
Во Франции начали расследование из-за взлома Telegram-аккаунтов депутатов
23 ноября 2024 г. 16:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi