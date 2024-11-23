СМИ: Рейтинг партии Шольца продолжает падать

Рейтинг партии Социал-демократической партии Германии канцлера Олафа Шольца продолжает падать и составляет лишь 14%.

Рейтинг Социал-демократической партии Германии канцлера Олафа Шольца продолжает падать и составляет лишь 14%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные опроса института INSA для издания Bild.

Согласно результатам, в то же время у вышедшей из правящей коалиции Свободной демократической партии (СвДП) уволенного министра финансов Кристиана Линднера рейтинг вырос до 5%.

Лидером, как и прежде, остается оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с рейтингом в 32%, говорится в публикации. На втором месте идет правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 19%.

По данным издания, оставшиеся в коалиции с СДПГ "Зелёные" идут на 4-ом месте с 11% респондентов, готовыми за них голосовать.

Отмечается, что опрос был проведен 21-22 ноября, в нем принял участие 1 001 человек.

Напомним, что Германия в начале ноября столкнулась с серьезным правительственным кризисом после того, как по настоянию Шольца был уволен глава минфина Линднер. Среди причин данного решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В качестве даты вероятных досрочных выборов в результате раскола в правительстве назначено 23 февраля следующего года.