СМИ: Рейтинг одобрения правительства Японии упал до рекордно низкого уровня

Уровень поддержки правительства Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой опустился до рекордно низкого уровня 20,1%.

Уровень поддержки правительства Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой опустился до рекордно низкого уровня 20,1%.

Как передает Report , об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного агентством Kyodo.

С момента предыдущего исследования в декабре прошлого года этот показатель потерял 4,4 процентных пункта (п.п). Не поддерживают деятельность кабинета министров 64,4% опрошенных, что на 5,5 п.п больше, чем в декабре 2023 года. Уровень одобрения деятельности правящей Либерально-Демократической партии (ЛДП) также опустился на 1,5 п.п до 24%. Это самый низкий показатель с декабря 2012 года, когда ЛДП отобрала большинство в парламенте у демократов по итогам выборов.

Основной причиной падения рейтинга правительства и ЛДП стал крупный скандал в партии, связанный с махинациями при составлении отчетности о политических пожертвованиях. Более 77% опрошенных Kyodo респондентов считают, что руководители внутрипартийных фракций должны понести суровое наказание за эти нарушения.

Опрос проводился 9 и 10 марта по стационарным и мобильным телефонам методом случайной выборки. Количество участников составило около 1 тыс. человек.

Напомним, что скандал вокруг правящей в Японии партии разгорелся в конце 2023 года. Ситуация сводится к тому, что внутрипартийные группы депутатов в ЛДП (фракции) устанавливали для своих членов нормативы по сбору средств путем продажи билетов на платные собрания. Если кто-то из членов фракции перевыполнял установленную норму, разница между нормой и реально собранной суммой, как предполагается, возвращалась ему в виде так называемого отката без соответствующего отражения в финансовой отчетности. В первую очередь громкая история затронула фракцию, которую при жизни возглавлял экс-премьер Синдзо Абэ. Нарушения были и во фракции экс-генсека ЛДП Тосихиро Никаи, а также внутрипартийной группе, которой до декабря прошлого года руководил Кисида. Из-за скандала своих постов уже лишились 15 политиков, включая министров, госминистров, парламентских заместителей министров и представителей руководства ЛДП. Все они были членами фракции Абэ.