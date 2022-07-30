СМИ: рейтинг Макрона падает после переизбрания

Рейтинги одобрения президента Франции Эмманюэля Макрона снижаются уже три месяца подряд после его победы на президентских выборах в апреле этого года.

Рейтинги одобрения президента Франции Эмманюэля Макрона снижаются уже три месяца подряд после его победы на президентских выборах в апреле этого года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные приводит в субботу на своем сайте газета Le Journal du dimanche.

Издание публикует средний показатель на основе семи различных опросов общественного мнения от Французского института изучения общественного мнения (IFOP), а также Elabe, Harris Interactive, BVA, Ipsos и Kantar Sofres-One Point.

В то время как в марте глава государства мог заручиться поддержкой 44,43% населения страны, к выборам этот показатель снизился до 42,83%, а сейчас его политику поддерживают 39,29% участников опросов. Таким образом, Макрон потерял за четыре месяца более пяти процентных пунктов. Газета отмечает, что сильный удар по рейтингу президента нанесло поражение правящей партии и ее коалиции на парламентских выборах, после которых она лишилась абсолютного большинства. Издание сравнивает нынешнюю ситуацию с той, что наблюдалась в 1988 году после избрания на второй срок президента Франсуа Миттерана.

"Он был избран при широкой поддержке в мае того года, однако всего за два месяца его популярность снизилась на пять пунктов, с 54% до 49%, согласно опросу IFOP", - указывает газета. Примечательно, что в ходе внеочередных парламентских выборов в том же году правившая Социалистическая партия смогла заручиться лишь относительным большинством и ей пришлось искать сторонников среди правоцентристов и коммунистов, в зависимости от обсуждаемых законопроектов.