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СМИ: Референдум об изменениях в конституцию Словакии признают недействительным

СМИ: Референдум об изменениях в конституцию Словакии признают недействительным Референдум об изменениях в конституцию Словакии признают недействительным из-за низкой явки.
Другие страны
22 января 2023 г. 07:39
СМИ: Референдум об изменениях в конституцию Словакии признают недействительным

Референдум об изменениях в конституцию Словакии признают недействительным из-за низкой явки.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ТА3 со ссылкой на Государственное управление статистики.

Согласно предварительным данным, приводимым телеканалом, в референдуме о внесении изменений в Конституцию для возможности досрочно прекращать полномочия парламента приняли участие около 27,26% граждан, однако для признания его результатов необходима явка более половины граждан страны, имеющих право голоса.

По неофициальным данным словацкого управления статистики, 97% участников голосования поддержали изменения в конституцию.

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Версия на азербайджанском языке KİV: “Slovakiya konstitusiyasına dəyişikliklərlə bağlı referendum etibarsız elan ediləcək”

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