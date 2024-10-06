О нас

СМИ: Разведка США сталкивается с трудностями при получении данных о ХАМАС

СМИ: Разведка США сталкивается с трудностями при получении данных о ХАМАС Американские разведывательные службы сталкиваются с трудностями при получении разведывательных данных, касающихся палестинского радикального движения ХАМАС, а также его планов и целей.
Другие страны
6 октября 2024 г. 21:56
СМИ: Разведка США сталкивается с трудностями при получении данных о ХАМАС

Американские разведывательные службы сталкиваются с трудностями при получении разведывательных данных, касающихся палестинского радикального движения ХАМАС, а также его планов и целей.

Как передает Report, об этом сообщила американская газета Politico со ссылкой на источники.

"США активизировали сбор разведывательных данных в секторе Газа после того, как были застигнуты врасплох нападением 7 октября на Израиль. Однако остаются пробелы в том, что касается именно тех разведданных, которые могут сыграть ключевую роль с точки зрения поиска пути к прекращению конфликта", - отмечается в публикации.

"Спустя год после нападения разведывательные службы США все еще сталкиваются с трудностями, пытаясь понять внутреннюю политическую динамику в вооруженной группировке ХАМАС, готова ли она к договоренностям о прекращении огня, каковы ее долгосрочные цели относительно Газы. Политикам, которые пытаются избежать полномасштабной войны в регионе, нужны ответы на эти вопросы, - подчеркивает издание. - В течение десятилетий администрация США не считала приоритетом сбор и анализ разведывательных данных, касающихся Газы и ХАМАС. По словам бывших и действующих сотрудников разведки, хотя имели место улучшения, одного года недостаточно для исправления этого".

По словам источников газеты, "и после нападения 7 октября администрация [президента США Джо] Байдена продолжила считать приоритетом получение разведданных о других кризисах за рубежом, включая конфликт между Израилем и "Хезболлах" и войну на Украине, а также об угрозах со стороны Китая".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Эскалация на Ближнем Востоке привела к задержкам в порту Роттердама
Эскалация на Ближнем Востоке привела к задержкам в порту Роттердама
6 октября 2024 г. 21:29
Нетаньяху: Израиль действует в Ливане в интересах мира
Нетаньяху: Израиль действует в Ливане в интересах мира
6 октября 2024 г. 20:49
В Казахстане завершилось голосование на референдуме по строительству АЭС
В Казахстане завершилось голосование на референдуме по строительству АЭС
6 октября 2024 г. 19:29
Комиссия парламента Израиля одобрила запрет деятельности БАПОР в стране
Комиссия парламента Израиля одобрила запрет деятельности БАПОР в стране
6 октября 2024 г. 19:11
Армия Израиля сообщила о смерти раненного в бою в Газе военного
Армия Израиля сообщила о смерти раненного в бою в Газе военного
6 октября 2024 г. 18:45
Орбан заявил, что Италия и Венгрия не сдадутся Брюсселю
Орбан заявил, что Италия и Венгрия не сдадутся Брюсселю
6 октября 2024 г. 18:17
Британский премьер сменил главу своего аппарата из-за многочисленных скандалов
Британский премьер сменил главу своего аппарата из-за многочисленных скандалов
6 октября 2024 г. 17:58
ВВС Израиля за сутки атаковали около 150 объектов Хезболлах в Ливане
ВВС Израиля за сутки атаковали около 150 объектов "Хезболлах" в Ливане
6 октября 2024 г. 17:29
Фицо заявил, что Запад хочет продолжения конфликта в Украине
Фицо заявил, что Запад хочет продолжения конфликта в Украине
6 октября 2024 г. 16:54
В Израиле при вооруженном нападении один погиб, ранены десять человек
В Израиле при вооруженном нападении один погиб, ранены десять человек
6 октября 2024 г. 16:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi