СМИ: Разведка США сталкивается с трудностями при получении данных о ХАМАС

Американские разведывательные службы сталкиваются с трудностями при получении разведывательных данных, касающихся палестинского радикального движения ХАМАС, а также его планов и целей.

Американские разведывательные службы сталкиваются с трудностями при получении разведывательных данных, касающихся палестинского радикального движения ХАМАС, а также его планов и целей.

Как передает Report , об этом сообщила американская газета Politico со ссылкой на источники.

"США активизировали сбор разведывательных данных в секторе Газа после того, как были застигнуты врасплох нападением 7 октября на Израиль. Однако остаются пробелы в том, что касается именно тех разведданных, которые могут сыграть ключевую роль с точки зрения поиска пути к прекращению конфликта", - отмечается в публикации.

"Спустя год после нападения разведывательные службы США все еще сталкиваются с трудностями, пытаясь понять внутреннюю политическую динамику в вооруженной группировке ХАМАС, готова ли она к договоренностям о прекращении огня, каковы ее долгосрочные цели относительно Газы. Политикам, которые пытаются избежать полномасштабной войны в регионе, нужны ответы на эти вопросы, - подчеркивает издание. - В течение десятилетий администрация США не считала приоритетом сбор и анализ разведывательных данных, касающихся Газы и ХАМАС. По словам бывших и действующих сотрудников разведки, хотя имели место улучшения, одного года недостаточно для исправления этого".

По словам источников газеты, "и после нападения 7 октября администрация [президента США Джо] Байдена продолжила считать приоритетом получение разведданных о других кризисах за рубежом, включая конфликт между Израилем и "Хезболлах" и войну на Украине, а также об угрозах со стороны Китая".