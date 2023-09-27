СМИ: Американская разведка будет использовать нейросеть для анализа данных

Спецслужбы США разрабатывают программу для получения и анализа разведданных по аналогии с чат-ботом с искусственным интеллектом ChatGPT.

Спецслужбы США разрабатывают программу для получения и анализа разведданных по аналогии с чат-ботом с искусственным интеллектом ChatGPT.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Центральное разведывательное управление готовится представить собственный сервис, подобный известной программе компании OpenAI, которая будет использовать искусственный интеллект для того, чтобы у аналитиков был лучший доступ к содержащейся в открытом доступе развединформации", - пишет издание.

Подробности о сроках запуска и платформе, на которой будет размещена программа, пока не раскрываются. Ожидается, что новый инструмент станет доступен для всех 18 агентств, входящих в американскую разведывательную систему, включая ЦРУ, ФБР и АНБ.

"Оно не будет доступно политикам и общественности", - добавляет издание.