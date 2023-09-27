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СМИ: Американская разведка будет использовать нейросеть для анализа данных

СМИ: Американская разведка будет использовать нейросеть для анализа данных Спецслужбы США разрабатывают программу для получения и анализа разведданных по аналогии с чат-ботом с искусственным интеллектом ChatGPT.
Другие страны
27 сентября 2023 г. 01:55
СМИ: Американская разведка будет использовать нейросеть для анализа данных

Спецслужбы США разрабатывают программу для получения и анализа разведданных по аналогии с чат-ботом с искусственным интеллектом ChatGPT.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Центральное разведывательное управление готовится представить собственный сервис, подобный известной программе компании OpenAI, которая будет использовать искусственный интеллект для того, чтобы у аналитиков был лучший доступ к содержащейся в открытом доступе развединформации", - пишет издание.

Подробности о сроках запуска и платформе, на которой будет размещена программа, пока не раскрываются. Ожидается, что новый инструмент станет доступен для всех 18 агентств, входящих в американскую разведывательную систему, включая ЦРУ, ФБР и АНБ.

"Оно не будет доступно политикам и общественности", - добавляет издание.

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