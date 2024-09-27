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СМИ: Размещение ракет США на Филиппинах отравляет отношения Пекина и Манилы

СМИ: Размещение ракет США на Филиппинах отравляет отношения Пекина и Манилы Размещение американского ракетного комплекса средней дальности Typhon на севере Филиппин разрушает отношения Манилы с Пекином, а также региональную стабильность.
Другие страны
27 сентября 2024 г. 08:56
СМИ: Размещение ракет США на Филиппинах отравляет отношения Пекина и Манилы

Размещение американского ракетного комплекса средней дальности Typhon на севере Филиппин разрушает отношения Манилы с Пекином, а также региональную стабильность.

Как передает Report, такое мнение приводится в колонке в газете Global Times.

"Филиппины считают, что США преподносят им сладкое угощение, но на самом деле США предлагают яд, отравляющий отношения Филиппин с Китаем и другими странами региона, а также подрывающий региональный мир", - пишет издание.

Дай Фань, директор Центра изучения Филиппин Университета Цзинань, сказал Global Times, что Typhon может оказывать определенный сдерживающий эффект против Китая. Однако в крупномасштабном конфликте польза от этого комплекса будет весьма ограниченной, указал он.

Дай Фан отметил, что Филиппины расположены рядом с крупной державой, Китаем, но Манила проводит враждебную политику по отношению к Пекину, возлагая надежды на Вашингтон. "В конце концов, они отдадут свою судьбу в руки внешней державы, что приведет к потере права на самоопределение", - сказал эксперт.

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