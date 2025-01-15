СМИ: Размещение европейских войск в Украине может спровоцировать войну РФ и США

Размещение военнослужащих из европейских стран для наблюдения за прекращением огня в Украине в рамках урегулирования конфликта грозит спровоцировать войну между Россией и США в будущем.

Размещение военнослужащих из европейских стран для наблюдения за прекращением огня в Украине в рамках урегулирования конфликта грозит спровоцировать войну между Россией и США в будущем.

Как передает Report , такое мнение выразил старший научный сотрудник американского аналитического центра RAND Самуэль Чарап в колонке в британской газете Financial Times (FT).

По его словам, избранный президент США Дональд Трамп и европейские лидеры занимают единую позицию в вопросе отправки европейских войск на Украину после завершения конфликта, однако сама эта идея выглядит "глубоко проблематичной".

Во-первых, как указал Чарап, Западу придется определиться с форматом своего присутствия. Эксперт добавил, что, как правило, миротворческие силы формируются международными организациями, такими как ООН, чтобы обеспечить нейтральность этих формирований. Однако европейские страны, активно помогающие Киеву, не смогут обеспечить беспристрастный подход, а потому не подходят на эту роль, отметил Чарап.

Во-вторых, как подчеркнул аналитик, европейские страны должны будут взять на себя обязательство сдерживать Россию в случае возобновления военных действий. Чарап добавил, что фактически европейским столицам нужно уже сейчас принимать решение, готовы ли они вступить в войну с РФ, если Москва посчитает необходимым снова прибегнуть к военным действиям против Украины.

Он отметил, что США, которые при Трампе постараются сократить свою вовлеченность в европейские дела в области безопасности, в конечном счете также могут быть втянуты в потенциальный новый конфликт. Чарап назвал "трудно вообразимой" ситуацию, при которой Вашингтон не вмешается в боевые действия между странами Европы и РФ. По его мнению, отказ США от поддержки европейских союзников станет "фатальным ударом по авторитету НАТО". При этом Чарап подчеркнул, что сама идея размещения европейских войск в Украине не учитывает позицию Москвы, которая неоднократно выступала против присутствия войск НАТО на украинской территории.

Напомним, что в декабре газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Трамп выступил с предложением разместить европейские войска в Украине для контроля за соблюдением режима прекращения огня. Позднее Reuters сообщало, что европейские страны обсуждают отправку в Украину воинского контингента в случае прекращения огня или заключения мира, численность которых может составить до 100 тыс. военнослужащих.